Sakarya Merkezli 5 İlde Operasyon düzenlendi

OPERASYONUN DETAYLARI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince usulsüz sağlık kurulu raporu alan ve bu raporların temin edilmesine aracılık yaptığı düşünülen bireylerin yakalanması için bir çalışma başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Sinop şehirlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Bu operasyonda toplamda 60 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKMALAR

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, 3 şüpheli hakimlikte tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi. Ayrıca, 22 kişinin adli kontrol tedbiri ile serbest kalmasına karar verildi. Geri kalan 35 şüpheli ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.