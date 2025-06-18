Sakarya Meslek Yüksekokulu’na Öğrenci Ziyareti Gerçekleşti

SEDAŞ’TAN EĞİTİM DESTEĞİ

SEDAŞ, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı’na bağlı 20 öğrenciyi Sakarya’daki Teknik Eğitim Merkezi’nde ağırladı. Öğrenciler, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’nin (SEDAŞ) İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne bağlı teknik eğitim yöneticileri tarafından karşılandı. Burada, şirketin kurumsal yapısı ile enerji dağıtım süreçleri, teknik altyapı sistemleri ve sektörel uygulamalar hakkında detaylı bilgiler sunuldu.

UYGULAMALI EĞİTİM İMKÂNLARI

Öğrenciler, teknik eğitim merkezinin uygulamalı eğitim alanını gezerek, teorik bilgilerin saha uygulamalarını yakından gözlemleme fırsatı buldu. Ziyaret sırasında elektrik dağıtım sektöründeki güvenlik önlemlerinden teknolojik dönüşümlere kadar pek çok konuda kapsamlı bilgi paylaşımı yapıldı. Ayrıca, öğrenciler, enerji sektöründeki kariyer fırsatları hakkında bilgi edinme şansı buldu.

ETKİLEŞİM YARATAN ORTAM

SEDAŞ yetkilileri, öğrencilerin teknik eğitimin yanı sıra sektöre dair merak ettikleri soruları yanıtlayarak etkileşimli bir ortam sağladı. Böylece öğrenciler, enerji dağıtım sektörü hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olma imkanı elde etti.