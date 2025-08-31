Sakarya’nın AKM’si Yenileniyor, Yine Tarih

RESTORASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) ve tarihi Kuyudibi Konak’ta yenileme ve restorasyon projeleri üzerinde çalışmalarını devam ettiriyor. Yapılan açıklamada, yenilenecek olan AKM’de modern iç tasarım, akustik, ses ve ışık sistemleri ile birlikte iki farklı tiyatro salonunun yer alacağı ifade ediliyor. Ayrıca, 100 yılı aşkın süredir varlığını sürdüren Tarihi Kuyudibi Konak’ta aslına uygun restorasyon çalışmaları yapıldığı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte bu yapının şehrin kültür sanat hayatına katkı sağlayacağı belirtildi.

KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİ

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kültürel ve sanatsal geleceği şekillendirecek önemli projeleri hayata geçirdiklerini dile getiriyor. AKM’nin yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, “Tiyatro, konferans ve etkinlik salonlarını modern akustik, ses ve ışık sistemleriyle donatıyor, iç tasarımı günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde baştan sona yeniliyoruz. Merkezimizde yer alacak iki tiyatro salonu sayesinde devlet tiyatrolarının en seçkin oyunlarını hemşehrilerimizle buluşturacağız.” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, gençlerin ders çalışabileceği ve ailelerin keyifli vakit geçirebileceği geniş bir fuaye alanı yaratıldığını da sözlerine ekliyor.

TARİHİ KUYUDİBİ KONAĞI’NIN RESTORASYONU

Alemdar, 1924 yılında inşa edilen ve zamanla yıkılma noktasına gelen Tarihi Kuyudibi Konağı’nın yeniden işlev kazanması için yürütülen çalışmaları sürdüğünü ifade ediyor. 225 metrekarelik üç katlı yapının özel işçilikle restore edilerek yeniden hayat bulduğunu ekliyor.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER TAMAMLANDI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Sakarya Kültür Sanat Festivali sona erdi. Festivalin Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildiği belirtilirken, Rafadan Tayfa’nın yeni sinema filmi Göbeklitepe ile Türk sinemasının önemli yapımlarından Milyarder’in gösterimi yapıldı. Bunun ardından Aleyna Aydın ve Volkan İmançer konserleriyle festivalin noktalandığı kaydedildi. 18-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen festivalin rengarenk etkinliklere ve görüntülere sahne olduğu ifade ediliyor.