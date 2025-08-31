Sakarya’nın Karasu’da Bir Cinayet Gerçekleşti. Şüpheliler İstanbul’daki Husumetten Kaynaklandı. Akbay Saldırıda Hayatını Kaybetti. Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi. Olayla İlgili İncelemeler Devam Ediyor. Tehdit İçerikli Mesajlar Paylaşıldı

KANLI İNFAZIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir kişinin sokakta başından vurulmasıyla gerçekleşen olayla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Kanlı infazın nedenini araştıran ekipler, bu saldırının İstanbul’da yaşanan bir husumetten kaynaklandığını belirledi. Ekipler, bir şüphelinin birçok suç kaydı ve aranmasının bulunduğunu tespit etti ve şüphelileri yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

OLAYIN SEYRİ

Olay, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi 819. Sokak üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 kişi, park halindeki otomobilde husumetli oldukları Ömer Akbay’ı (35) beklemeye başladı. Akbay’ın gelmesiyle birlikte araçtan inen şüphelilerden biri, yanında taşıdığı silahla Akbay’ın arkasına geçerek birçok kez ateş etti. Saldırının ardından şüpheliler, geldikleri araca binip hızla olay yerinden uzaklaştı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Akbay yere yığıldı. Bu sırada Akbay’ın yanında bulunan çocuk M.Ö.K. ise seken bir mermiden hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve sağlık ile polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahaleler yapıldıktan sonra Ömer Akbay ve M.Ö.K., Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Akbay hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.Ö.K.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halindeki araçta bulunan 3 şüpheliden birinin elinde poşetlerle yürüyen Ömer Akbay’ın arkasından inip tabancayla defalarca ateş ettiği görülüyor. Kurşunların isabet etmesiyle Akbay yere yığılırken, seken bir mermi M.Ö.K.’ye isabet ediyor. Saldırının ardından şüpheliler geldikleri araca binerek hızla uzaklaşıyor.

HUSUMETİN KÖKENİ İSTANBUL

Polis ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlatarak olayın gerçek nedenini araştırıyor. Yapılan incelemeler sonucunda, saldırının İstanbul’da yaşanan bir husumetten kaynaklandığı belirlendi. Ekipler, şüphelilerden biri olan M.Ç.’nin birçok suç kaydı bulunduğunu da tespit etti.

SOSYAL MEDYADA TEHDİT İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR

Saldırının sonrasında sosyal medyada olaya bağlantılı olduğu öne sürülen bir kişi, bir hesap üzerinden silah görüntüleri paylaşarak, “Daha bunlar başlangıç” ifadeleriyle tehditler paylaştı. Ölen Ömer Akbay’ın isminin yer aldığı paylaşımda, “Bu işin sağında solunda kim varsa hepsi hakkını alacaktır” denildi. Sonraki paylaşımlarda ise, “Biz bu zamana kadar hiçbir kadına, çocuğa, masuma silah sıkmadık” denilerek bu saldırılar hakkında açıklamalar yapıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, paylaşımların kim veya kimler tarafından yapıldığını tespit etmek ve şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.