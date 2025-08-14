Haberler

Sakarya Otoyolu’nda Tır Kazası Meydana Geldi

KAZA ANI VE SONUÇLARI

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bir tır bariyerlere çarptı ve bu bariyerler yola savruldu. Aynı yönde ilerleyen bir kamyonet sürücüsü, aniden önüne fırlayan bariyerlere çarparak kazaya karıştı. Kaza, Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi mevkiinde meydana geldi. M.D. (30) yönetimindeki 41 AHY 618 plakalı tır, Kocaeli istikametine doğru sürerken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarparak yola savurdu.

TRAFAK İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER VE YOL DURUMU

Ardından gelen E.Y. (37) idaresindeki kamyonet, yola savrulan bariyerlere çarparak kazaya dahil oldu. Bu kaza sonucunda otoyolun her iki yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Olayın ardından durumu bildiren ihbar üzerine, sağlık ve otoyol jandarması ekipleri olay yerine sevk edildi.

TRAFİK AKIŞININ DÜZENLENMESİ

Bölgedeki trafik bir süre aksadı; ancak kazaya karışan araçların ve yola saçılan bariyer parçalarının kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazada maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

