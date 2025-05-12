Sakarya Sporcuları Farklı İllerde Başarı Sağladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki sporcular, çeşitli şehirlerdeki organizasyonlarda başarı elde etti. Balıkesir’de gerçekleşen 4. Geleneksel Balıkesir Gömeç Ulubeyler Yağlı Güreşleri’nde Yunus Emre Baycan destek küçük boy kategorisinde ikinci, Semih Curoğlu küçük orta küçük boy kategorisinde ikinci ve Yusuf Erdoğan büyük orta kategorisinde üçüncü oldu. Eskişehir’de gerçekleştirilen Şükrü Saban Yol Koşusu’nda ise atletizm alanında Esila Duru Şenol küçük kızlar genel klasmanında ikinci, Betül Sena Tercan beşinci ve Ecem Şura Ünlü altıncı sırada yer aldı. Ayrıca, büyük erkeklerde Hüseyin Özkan genel klasmanda sekizinci sıraya yerleşti.

ENGELSİZ HOBİ ATÖLYELERİ ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Atölyeleri, Adapazarı Çamyolu Ortaokulu’ndan özel öğrencileri misafir etti. Müzik, resim ve mutfak sanatları gibi alanlarda çeşitli etkinlikler sunarak öğrencilerin bu alanlarda deneyim kazanmalarını sağlamayı amaçlayan atölye, farkındalık yaratmayı hedefliyor.

ÖĞRENCİLER SANAT VE DOĞA İLE BULUŞTU

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan Neyyir Hanım Ortaokulu öğrencilerini Yeşilay Gençlik Merkezi’ni ziyaret etmeleri için organize etti. Çocuklar, Gençlik Merkezi’nde resim yaparak zaman geçirdi. Ardından Millet Bahçesi’nde çeşitli oyunlar oynayıp, Yeşilay’ın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

ROBOTEK OLİMPİYATLARI SONUÇLANDI

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) işbirliği ile Serdivan’da düzenlenen Sakarya Robot ve Teknoloji Olimpiyatları (ROBOTEK) etkinliği sona erdi. 464 takımın katılım sağladığı etkinlikte, Sakarya, Eskişehir, Gaziantep, Sinop, Düzce, Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Bursa’dan gelen katılımcılar 30 kategoride yarıştı. Toplamda 46 ödül verildi; bu ödüller arasında 6 mansiyon, 3 jüri özel ödülü, 3 en iyi takım ödülü ve 5 en iyi tasarım ödülü yer aldı.

ŞEHİT ANNELERİNE ZİYARET

Kızılay Kadın Adapazarı ve Genç Kızılay Adapazarı, “11 Mayıs Anneler Günü” etkinliği kapsamında, şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek kutlama gerçekleştirdi.