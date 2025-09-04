Sakarya Su İdaresi Kullanımını Belirtti

SU KULLANIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, fabrikaların Sapanca Gölü’nden yıllık olarak 4 milyon metreküp su kullandığını belirtti. “Oysa sadece Sakarya’nın gölden aylık çektiği su miktarı 6 milyon metreküp. Yani fabrikaların yıllık kullanım miktarı, Sakarya’nın yaklaşık 20 günlük ihtiyacına karşılık geliyor.” şeklinde ifade etti. SASKİ, Sapanca Gölü’ndeki su seviyesindeki değişimlere dikkat çekmek ve tasarruf tedbirleri hakkında bilgi vermek amacıyla ‘Sapanca Gölü’nün Geleceği ve Kuraklık Bilgilendirme Toplantısı’ gerçekleştirdi.

İZİN VERİLMİYOR

Toplantıda açıklama yapan Genel Müdür Sakallıoğlu, gölden su çeken fabrikaların yıllık toplamda 4 milyon metreküp su kullandığını dile getirerek, “Bu miktar şehrimizin sadece 20 günlük ihtiyacına eşdeğer. Kaçak ya da fazla su çekimine kesinlikle izin vermiyoruz.” dedi. Ayrıca Sakallıoğlu, Sapanca Gölü havzasında 6 firmaya yıllık toplam 1 milyon 17 bin metreküp kaynak suyu tahsisi yapıldığını da duyurdu.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

Sakallıoğlu, Valilik tarafından yıllık 2,9 milyon metreküp mineralli su tahsisi gerçekleştirildiğini belirtti ve “Yaklaşık 4 milyon metreküplük su tahsisi söz konusu. Bunların tamamı hem Sağlık Müdürlüğü hem Valilik hem de kurumumuz tarafından sıkı denetleniyor. Geçtiğimiz aylarda Valilik İl Su Kurulu toplantısında da bu konu yeniden kurul tutanaklarına geçirildi. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok.” şeklinde ekledi.

Sapanca Gölü havzasında yapılan toplam tahsis ise 4 milyon metreküp olarak hesaplandı. Sakarya’da ailelerin su ihtiyacını karşılayan bu verilere dikkat çekmek, su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak için önemli.