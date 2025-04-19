Sakarya Tarım Denetim Yaptı, 23 Ton

DENETİM AÇIKLAMASI

Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrol ekipleri, süt üretimi ve satışı gerçekleştiren işletmelerde denetim yaptı. “Gıda Güvenilirliğinde Sıfır Tolerans” sloganıyla gerçekleştirilen bu denetimlerde, son tüketim tarihlerine uymayan 23 ton lor peyniri belirlendi. Elde edilen lor peynirlerinin piyasadan toplanarak imha edilmesi için Sakarya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı.

İHALE SÜRECİ

Açıklamada, “Süt işletmesinde yapılan denetimde son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peyniri tespit edildi. 5996 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulandı. Ürünler, Kontrol Görevlisi ekiplerimiz gözetiminde katı atık tesisinde imha edildi” denildi. Bu denetimler, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.