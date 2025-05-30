Sakarya, Türkiye’de Akıl Oyunları Birincisi

Türkiye BİRİNCİLİĞİ VE BEŞİNCİLİK ELDE EDİLDİ

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nda Sakarya, önemli bir başarı elde etti. Milli Eğitim Bakanlığı ile Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu işbirliğiyle Kars’ta gerçekleşen etkinlikte, Sakarya birinci ve beşinci olarak sıralandı. Karasu Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencilerinin gösterdiği performans, turnuvanın dikkat çeken yanlarından biri oldu.

BAŞARILI ÖĞRENCİLER KATILDI

Turnuvada Sakarya’yı temsil eden Karasu Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencilerinden Yunus Emre Açıcı, ‘equilibrio’ oyunu kategorisinde Türkiye şampiyonu unvanını kazanırken, aynı okuldan Alparslan Abanoz ‘abluka’ oyununda Türkiye beşincisi oldu. Okul Müdürü Mustafa Tetik, “İlçede dereceye giren beş öğrencimizden ikisi, Sakarya’da birinci olarak Kars’taki Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası’na katıldı. Equilibrio oyununda Türkiye şampiyonu ve abluka oyununda Türkiye 5’ncisi olduk. Bu başarı tesadüf değil, öğrencilerimize son iki yıldır kurs veriyoruz. Velilerimizden aldığımız destekle buradayız” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞARI AÇIKLAMALARI

Türkiye şampiyonu olan Yunus Emre Açıcı, “Oyunuma planlı başladım. Sosyal medyada çok zaman harcamadan etkinliğe iyi hazırlandım. Önce Sakarya’da birinci oldum, sonrasında Kars’ta Türkiye birinciliği elde ettim. Öğretmenlerime gurur verdim” şeklinde konuştu. Türkiye 5’ncisi Alparslan Abanoz ise, “Başarılı olmak amacıyla her gün bir saat oynayarak hazırlandım. Sosyal medyada zaman harcamadım ve akıl oyunlarına yoğunlaşmayı tercih ettim. Ailem, bu başarımla gurur duyuyor” dedi.