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Sakarya Üniversitesi Rektörü Ziyaret Etti

REKTÖRLER ARASINDA İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’yı ziyaret etti. Bu ziyarette, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, iki üniversite arasında gerçekleştirilebilecek işbirlikleri hakkında detaylı görüşmeler yapıldı.

ZİYARETTEN DUYULAN MEMNUNİYET

Ziyaretin ardından memnuniyetini dile getiren Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a bu nazik ziyaretleri için teşekkür etti. İki üniversitenin bir araya gelerek gerçekleştirdiği bu tür ziyaretler, işbirliği olanaklarını artırma konusunda önemli bir adım oluşturuyor.

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