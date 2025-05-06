Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğrencileri, Onur Selim’e Yardım Ettiler

ÖĞRENCİLER ENGELLİ BİSİKLETİ VE SKUTER HEDİYE ETTİ

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, gerçekleştirdikleri kermesten elde ettikleri gelirle, serebral palsi hastası 4 yaşındaki Onur Selim Çakar’a engelli bisikleti ve skuter hediye ediyor. SAÜ UNESCO Gençlik ve Gönüllülük Kulübü üyeleri, “Gençlik ve Gönüllülük” dersi kapsamında düzenledikleri kermesle, Mustafa Çakar’ın serebral palsili oğlu Onur Selim için sosyal medyadan yapılan yardım çağrısına cevap verdi. Öğrenciler, bu kermesten topladıkları gelirle Onur Selim’e engelli bisikleti ve skuter alarak, bu hediyeleri çocuğun evine giderek teslim etti ve onun sevincine ortak oldu.

DEZAVANTAJLI BİREYLERİ TOPLUMA KAZANDIRMAK

SAÜ Öğretim Görevlisi Abdullah Şenaslan, 4 gün süren kermes düzenlediklerini AA muhabirine aktardı. Dezavantajlı bireyleri topluma kazandırmak için önemli bir projeye imza attıklarını belirten Şenaslan, “Çok şükür, dört gün boyunca üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz kermesin sonucunda Onur Selim’e gerekli araçları aldık ve dezavantajlı bir çocuğumuzu topluma kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

HEDİYELER KISA SÜREDE TEMİN EDİLDİ

Baba Mustafa Çakar, sosyal medya aracılığıyla yaptığı yardım çağrısına öğrencilere verdikleri destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çakar, “Beklediğimizden çok daha kısa sürede istediğimiz araçları temin ettiler. Herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Öğrenci Burcu Perçin, sosyal medya üzerinden yapılan yardıma kayıtsız kalmak istemediklerini belirterek, hocalarının öncülüğünde gönüllü çalışmayı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Herkesin imkanları doğrultusunda ürünlerini satarak Onur’a destek olduğunu aktaran Perçin, “Onun bisikletini ve yürütecini almak istedik. Çok mutluyuz.” dedi. Başka bir öğrenci Cansu Dil ise engelli bir çocuğa yardım etmenin verdiği mutluluğu dile getirerek, çalışmalarının farklı etkinliklerle süreceğini vurguladı.