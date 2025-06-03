Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) 2 milyon bitki üretiyor

ÜNİVERSİTENİN BİTKİ ÜRETİMİ AÇIKLAMALARI

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversitenin yalnızca bir yılda yaklaşık 2 milyon bitki üretebildiğini ifade etti. Rektör Sarıbıyık, bir televizyon programında SUBÜ’nün eğitim vizyonu, projeleri ve uygulamaları hakkında detaylar verdi. Uygulamalı eğitime verdikleri önemi vurgulayan Sarıbıyık, üniversitenin Sakarya’nın tarım, sanayi, spor ve turizm gibi alanlardaki zenginliğini dikkate alarak oluşturulduğunu ve her programda öğrencileri bir dönem tam zamanlı iş yerlerine gönderdiklerini dile getirdi. Ayrıca Rektör, Ziraat Fakültesinin Doku Kültürü Laboratuvarında tek bir hücreden yılda 2 milyon bitki üretme kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Fındık üretiminin verimli hale getirilmesi için yürütülen “Fındık Klon Seleksiyonu” ve “Tozlayıcı Çeşit Geliştirme” projeleri hakkında da bilgi veren Sarıbıyık, bu projelerin Sakarya Ticaret Borsası ile ortaklık içerisinde gerçekleştirildiğini aktardı.

DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ ETKİNLİĞİ

Kaynarca Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri, Türkçeye katkı sunan sanatçıların anıldığı “Dilimizin Zenginlikleri” etkinliğini düzenledi. Bu etkinlikte öğrenciler, Barış Manço ve Aşık Veysel gibi ünlü isimleri canlandırdı, Karagöz ve Hacivat orta oyunu sahnelendi ve bağlama eşliğinde Neşet Ertaş’a ait türküler söylendi. Öğrenciler, Türk deyim ve atasözlerini içeren drama gösterileri sundu, yazdıkları şiirleri de okuyarak etkinliğe katkıda bulundu. Okul müdürü Mehmet Ece, etkinliğin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel değerlerinden biri olan kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından oldukça önemli olduğunu söyledi. Ece, Türkçe’nin zengin bir dil olduğunu fark ettirmenin herkesin sorumluluğu olduğunu dile getirerek etkinlikte emeği geçen öğretmenler ve öğrencilere de teşekkür etti.

SERDİVAN’DA BAYRAM DENETİMLERİ

Serdivan Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki pastane ve tatlıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri tarafından uygulanan denetimlerde, hijyen kurallarına, ürünlerin son kullanma tarihlerine, fiyat tarifelerine ve ruhsat uygunluklarına bakıldı. Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarı ve işlemler yapıldı. Denetimlerin bayram boyunca devam edeceği bildirildi. Ayrıca, vatandaşların uygunsuz gördükleri durumları “444 54 50” numaralı hattı arayarak bildirmeleri istendi.

HENDEK’TE MUHTAR TOPLANTISI

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. Programda AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de yer aldı. Yürütülen yol çalışmaları ve Uzuncaorman Mahallesi’nde süren doğal gaz altyapı çalışmaları gibi konular ele alındı.

SAPANCA’DA ÜCRETSİZ SEBZE FİDESİ DAĞITIMI

Sapanca Belediyesi, doğaya ve yeşile olan duyarlılığı artırmak ve vatandaşların kendi doğal ürünlerini yetiştirmelerini desteklemek amacıyla Sapanca kapalı pazar yerinde ücretsiz sebze fidesi dağıttı. Bu etkinlik, çevre bilincinin artmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.