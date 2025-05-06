Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tam Akreditasyon Aldı

SUBÜ’DEN TAM AKREDİTASYON BELGESİ

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi, tam akreditasyon belgesi almayı başardı. Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından 6 yıl süreyle tam akreditasyon belgesi aldı. Törenle belge, SUBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Oğuz Türkay’ın katılımıyla Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci tarafından SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık ve Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Batman’a takdim edildi.

VERGİ BORÇLARI İÇİN ÖDEME TARİHİ

Serdivan’da vergi borçları için son gün 2 Haziran olarak açıklandı. Serdivan Belediyesi, 2025 yılına ait emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin birinci taksit ödemeleri için son tarihi duyurdu. Ödemeler, E-Devlet Kapısı, Serdivan Belediyesi e-Belediye Sistemi ve Halkbank şubeleri ile internet bankacılığı aracılığıyla 7 gün 24 saat online olarak yapılabiliyor.

DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ DİKMEN YAYLASI’NA DEVAM EDİYOR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri etkinlikleri, Hendek Dikmen Tepe parkuruyla sürdürüldü. Doğaseverler, rehberler eşliğinde 16 kilometre uzunluğundaki parkurda yürüyüş yaptı. Doğa yürüyüşleri, 11 Mayıs Pazar günü Geyve ilçesi Kılıçkaya Zirve parkuruyla devam edecek.

SAKARYA’NIN TARİHİ FOTOĞRAFLARLA YANSITILIYOR

Hendek Belediyesi, Sakarya Güzel Sanatlar Derneği (SAGÜSAD) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle Sakarya’nın tarihini yansıtan 100 özel karelik arşivle sanatseverlerle buluşacak. Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, 7 Mayıs’ta düzenlenecek etkinliğe tüm sanat tutkunlarını davet etti.

MECLİS TOPLANTILARI YAPILDI

Adapazarı, Serdivan, Erenler ve Ferizli ilçelerinde gerçekleşen mayıs ayı olağan meclis toplantılarında gündem maddeleri, yatırımlar ve gündem dışı konular ele alındı. Adapazarı’nda toplanan mecliste, 9 maddeden 5’i oy birliğiyle, 1 madde ise CHP grubunun reddiyle oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemdeki Toprak Mahsulleri Ofisi-Tarımsal Lisanslı Depolama Alanı ile ilgili maddenin açıklamalarında Başkan Mutlu Işıksu, Dernekkırı bölgesinde yaklaşık 500 milyon liralık yatırımın gerçekleştirileceğini belirtti. Serdivan’da ise 11 gündem maddesi görüşüldü ve tamamı meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Ferizli ve Erenler’de de gündem maddeleri tartışıldı.

ULUSAL SAKARYA FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞLIYOR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 5. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması, “Bu Şehir Hepimizin” sloganıyla çevreye duyarlılık ve dayanışma temalı konseptiyle başlıyor. Son başvuru tarihi 24 Ekim olarak belirlenen yarışmada, dereceye girenlere para ödülleri verilecek. Katılımcılar en fazla 5 fotoğrafla yarışmaya iştirak edebilecek. Fotoğraflar dijital çekilmiş, renkli veya siyah-beyaz görüntülerden oluşacak. Dronla çekilen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacak. Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik gibi müdahaleler dışında değişiklik kabul edilmiyor. Sonuçlar 3 Kasım’da açıklanacak.