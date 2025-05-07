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Sakarya Valiliği, Deneme Yayınları Hakkında Duyuru Yaptı

SİRENLERİN DENEME SÜRECİ BAŞLIYOR

Sakarya Valiliği, ASELSAN tarafından gerçekleştirilecek ikaz ve siren denemelerinin yapılacağını ve bu süreçte vatandaşların herhangi bir endişeye kapılmamaları gerektiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN’ın “Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sistemi” kurulumunu tamamladığı bildiriliyor.

AÇIKLAMALARA GÖRE DENEMELER MAYIS’TA YAPILACAK

Sistemin denemelerinin 7-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Açıklamada, kent genelinde farklı zaman dilimlerinde ikaz ve alarm işaretleri ile yüksek ses seviyesinde siren denemeleri ve canlı anonsların test edileceği vurgulanıyor. Bu denemeler sırasında vatandaşların herhangi bir endişe duymamaları gerektiği kaydedildi.

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