Sakarya Valiliği’nde Tören Düzenlendi

HASAN ÇİLOĞLU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Sakarya Valiliği’nde uzun yıllar Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan 62 yaşındaki Hasan Çiloğlu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Onun anısına, Resmi Daireler Kampüsü’nde bir tören gerçekleştirildi.

TÖRENE KATILIM YÜKSEK OLDU

Yapılan törende, Vali Rahmi Doğan, hayatını kaybeden Çiloğlu’nun yakınları, ailesi ve çalışma arkadaşları ile birlikte protokol heyeti yer aldı. Törende katılımcılardan helallik alındı. Törenin ardından, Çiloğlu’nun cenaze namazı, Şeyh Edebali Camii’nde kılındı.