Sakarya Valiliği, Poyrazlar Gölü’nde Festival Yok

Sakarya Valiliği, Adapazarı ilçesindeki Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı’nda üç gün sürecek alkollü bir festivalin düzenlenmesine izin vermediğini duyurdu. 16-17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilebilecek festival için Valilikten onay alınamadı.

İZİNSİZ ETKİNLİKLERE İZİN YOK

Valilikten yapılan açıklamada, “Valiliğimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de, izinsiz ve kamu düzenini bozabilecek nitelikteki hiçbir etkinliğe izin vermeyecek; huzur ve güvenliği tehdit edebilecek girişimlere karşı gereken tüm idari ve hukuki tedbirleri kararlılıkla uygulayacaktır.” denildi.

HALK SAĞLIĞI VE GÜVENLİK ÖNCELİK

Ayrıca, açıklamada, “Halk sağlığını, çevreyi, kamu güvenliğini ve özellikle çocuklar ile gençlerin korunmasını önceleyen bir yaklaşımla, bu tür organizasyonların yasal dayanağa sahip olmadan gerçekleştirilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir.” ifadesine yer verildi.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Sakarya’nın doğal, kültürel ve toplumsal değerlerini koruma sorumluluğu çerçevesinde ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde hareket edildiği; vatandaşların huzurunu bozacak hiçbir izinsiz faaliyete göz yumulmayacağı vurgulandı.