Sakarya Valisi Doğan, Bayramı Kutladı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Doğan, mesajında, “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” ifadesiyle Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını dile getirdi.

ÇOCUKLARA VERİLEN ÖNEM

Doğan, milli egemenliğin tüm dünyaya ilan edildiği 23 Nisan 1920 tarihinin, Meclis’in ilk başkanı olan Atatürk’ün, çocuklara duyduğu güvenin ve verdiği önemin bir göstergesi olarak bayram günü olduğunu hatırlattı. Dünyada çocuklara ithaf edilen bu özel günde, barış, dostluk ve kardeşlik mesajlarının çocuklar aracılığıyla paylaşıldığını vurguladı. “Devlet ve millet olarak, hangi ülkede olursa olsun tüm çocukların savaş, açlık ve kargaşa ortamından uzak bir şekilde yaşamalarının, barış içinde bir dünyanın da kapılarını açacağına yürekten inanıyoruz.” sözleriyle bu durumu söyledi.

GENÇ NESİL VE GELECEK

Sevgili çocukların, milletin umut çiçekleri ve geleceğin teminatı olduğunu ifade eden Doğan, “Sizler, sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak yetişmeniz en büyük arzumuzdur.” dedi. Çocukların ve gençlerin Türkiye’nin yarınlarını inşa edeceğine dikkat çeken Doğan, hedeflerinin özgür düşünebilen, sorgulayan ve kendine güvenen bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti. Bu başarı sağlandığında, gençlerin ülkenin en büyük zenginliği olmasının yanı sıra, değişimin ve ilerlemenin öncüsü olacağına inandığını dile getirdi. Son olarak, “Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk üyelerini, vatan uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” diyerek mesajını sonlandırdı.