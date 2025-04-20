Sakarya Valisi, Ezan Sesini Duyuramayan Dede’ye Yardım Etti

YAŞLI VATANDAŞIN TALEBİ

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, evinde ezan sesini duyamadığını ifade eden yaşlı bir vatandaşın isteğine kayıtsız kalmadı. Vali Doğan, İl Müftülüğü ziyaretinde yanına yaklaşan dede ile konuştu. Dede, ezan sesini duyamadığını belirterek yardım istedi.

VALİ DOĞAN’IN YARDIMCI OLMASI

Vali Doğan, dedenin isteğini dikkate alarak gerekli talimatları ilgili yetkililere verdi. Böylece konunun en kısa sürede çözülmesini sağladı. Bu durum, yaşlı vatandaşın talebine duyarlılık gösterilmesinin bir örneği oldu.