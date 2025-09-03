Haberler

Sakarya Ve Düzce’de Kandil Programları Yapıldı

Sakarya’da Mevlit Kandili Programları

Sakarya ve Düzce bölgelerinde Mevlit Kandili’ne özel etkinlikler gerçekleştirildi. Sakarya’daki camilerde, Mevlit Kandili duasıyla kutlama yapıldı. Düzenlenen programlarda Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Serdivan ilçesindeki Sapak Camisi’nde de akşam namazının ardından yapılan etkinlikte Kur’an-ı Kerim’in okunmasının ardından vaaz verildi. Program, yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi. Namaz sonrası, Serdivan Belediyesi tarafından cemaate ikramlarda bulunuldu.

Düzce’de Manevi Atmosfer

Düzce’de de Mevlit Kandili kapsamında camilerde programlar düzenlendi. Kent genelindeki camileri dolduran cemaat, bu özel gecenin manevi atmosferini hissetti. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Merkez Camisi’nde akşam ezanının ardından cemaat bir araya gelerek namaz kıldı ve dualar etti.

YouTube Premium Aile Planı Kontrol Edilecek

YouTube, Premium Aile planında 'aynı adreste yaşama' kuralını sıkı denetlemeye alıyor. Üyeler, 30 günde bir konum doğrulaması yapmak zorunda kalacak. Aksi halde ayrıcalıklarını yitirecekler.
Adana’da Motosikletli Saldırıda İki Yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde motosikletli saldırganlar bir çay ocağına silahlı saldırı düzenleyerek iki kişiyi yaraladı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

