Sakarya Ve Düzce’de Kandil Programları Yapıldı

Sakarya’da Mevlit Kandili Programları

Sakarya ve Düzce bölgelerinde Mevlit Kandili’ne özel etkinlikler gerçekleştirildi. Sakarya’daki camilerde, Mevlit Kandili duasıyla kutlama yapıldı. Düzenlenen programlarda Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Serdivan ilçesindeki Sapak Camisi’nde de akşam namazının ardından yapılan etkinlikte Kur’an-ı Kerim’in okunmasının ardından vaaz verildi. Program, yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi. Namaz sonrası, Serdivan Belediyesi tarafından cemaate ikramlarda bulunuldu.

Düzce’de Manevi Atmosfer

Düzce’de de Mevlit Kandili kapsamında camilerde programlar düzenlendi. Kent genelindeki camileri dolduran cemaat, bu özel gecenin manevi atmosferini hissetti. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Merkez Camisi’nde akşam ezanının ardından cemaat bir araya gelerek namaz kıldı ve dualar etti.