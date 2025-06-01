Sakarya ve Düzce Doğa Tatili Sunuyor

DOĞADA TATİL İÇİN UYGUN NOKTALAR

Ankara ve İstanbul’un merkezinde yer alan Sakarya ve Düzce, Kurban Bayramı tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen tatilcileri ağırlayacak. Marmara’nın doğusunda, Karadeniz’in batısında bulunan bu iki bölge, çeşitli doğal güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Özellikle büyükşehirlerden uzaklaşmak isteyenler için Sakarya, tercih edilen yerler arasında. Doğa turizmi açısından zengin olan bu kent, ziyaretçilerine yeşil ve mavi tonlarıyla keyifli bir deneyim sunuyor. Ulaşım kolaylığı ile tatil dönemlerinde yoğun ilgi gören Sakarya, Kurban Bayramı’nda tatilcilerin tercih ettiği lokasyonlardan biri olacak. Sapanca, bu açıdan tatilcileri bekleyen bir diğer turistik ilçe.

SAPANCA GÖLÜ’NDE KEYİFLİ AKTİVİTELER

Sapanca’ya gelecek tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapmanın yanı sıra, göl bisikletiyle gezebilir, zipline ve ATV turlarıyla eğlenceli saatler geçirebilirler. Ayrıca, teleferik, doğa yürüyüşleri ve ata binme gibi etkinliklerle de keyif dolu bir tatil yapma imkanı buluyor. Sakarya’nın kuzey kısmındaki Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleri deniz keyfini arayanlar için plajlar sunuyor. Blue Flag (Mavi Bayrak) ödülüne sahip plajlar da bu bölgede bulunuyor. Oluşumuyla dikkat çeken Taraklı ise Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından 2021’de “Kırsal Turizm Alanı” ödülü alarak, ziyaretçilerini tarihte bir yolculuğa çıkarıyor.

TARAKLI’DA TARİH VE DOĞA

Doğa içerisinde sakin bir tatil geçirip iş ve şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlerin ilgisini çeken Taraklı, 200’ün üzerinde tescilli yapıya ev sahipliği yapıyor. Tarihi Osmanlı ahşap mimarisine sahip konakları, el sanatları ve yöresel lezzetleriyle öne çıkan bu ilçe, yerli ve yabancı turistleri her yıl ağırlıyor. Adapazarı’nda yer alan Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı da mesire alanları, doğa turları ve göl üzerindeki nilüfer çiçekleriyle tatilcilerin ilgisini çekiyor.

DÜZCE’DE RAFTERING HEYECANI

Düzce’nin Karadeniz’e kıyısı olan Akçakoca ilçesi, 33 kilometrelik sahil şeridiyle tatilcilerin gözdesi haline geliyor. Bayram dolayısıyla ilçeye gelecek olanlar, Ceneviz Kalesi’nde tarihi bir gezintiye çıkmanın yanı sıra, mavi bayraklı Çuhallı Plajı’nda deniz, kum ve güneşin tadını çıkarma fırsatı bulacak. Düzce’nin Cumayeri ilçesinde yer alan Türkiye’nin önemli rafting parkuru ise adrenalin tutkunlarını bekliyor. Sayısı artırılan rafting turlarına katılan maceraseverler, 12 kilometrelik zorlu ve keyifli parkurda heyecan dolu bir deneyim yaşayacak.

DOĞA HARİKASI ALANLAR

Düzce’de bulunan Korugöl, Güzeldere Şelalesi, Aydınpınar Şelalesi, Aktaş Şelalesi gibi tabiat parkları, Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı, Efteni Gölü Kuş Cenneti ve çeşitli mağaralar ile yaylalar, tatilciler için doğanın ahenginde keyifli bir tatil alternatifi sunuyor. Akçakoca Turizm Derneği Başkanı Ali Çubukçu, Kurban Bayramı tatilinin hareketli geçmesini beklediklerini söyleyerek, “İnsanlar yakın yerleri tercih ediyor. Sadece Akçakoca değil, kent bütünüyle bir turizm destinasyonu içerisinde. İnsanlar, denizi ve yaylayı aynı günde görüp gezebiliyor. Bu da talebi artırıyor,” diyerek durumu özetliyor.