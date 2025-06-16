Sakaryalı Sporcular, İran’da Tehlike Atlattı

İMRAHDA TEHLİKELİ ANLAR YAŞADILAR

Sakaryalı sporcular, uluslararası bir müsabakada İran’dayken, İsrail’in saldırılarında büyük bir tehlike atlattı. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, bu olay sırasında sporcuların yaşadığı korku dolu anları kamuoyuyla paylaştı. İran’da düzenlenen spor etkinliğine katılan Hendek Güreş İhtisas Kulübü’nden sporcu Samet Başar ve arkadaşları, o geceyi ateş altında geçirmek zorunda kaldı.

SPORCULARIN VE YETKİLİLERİN ÇABASI

Milletvekili İnci, olayla ilgili olarak, “İran’da düzenlenen uluslararası spor müsabakasına katılan Hendek Güreş İhtisas Kulübü sporcumuz Samet Başar ve sporcularımız, yarışma sonrası yaşanan İsrail saldırısının ardından gece boyunca ateş altında kaldılar. Sporcularımızın güvenliği için tüm imkanlar seferber edildi. Sabaha kadar süren çabalar sonucunda büyükelçiliğimizin tahsis ettiği araçlarla kara yolu üzerinden Van sınır kapımızdan yurda giriş yapmak üzere yola çıkmışlardır. Ülkemizin her bir ferdine sahip çıkan, sporcularımızı asla yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.