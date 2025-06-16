Sakaryalı Sporcular Tehlike Atlattı

TEHLİKE ALTINDA KALAN SPORCULAR

Uluslararası müsabaka için İran’da bulunan Sakaryalı sporcular, İsrail’in saldırıları sırasında ciddi bir tehlike atlattı. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, bu sporcuların yaşadığı korku dolu anları kamuoyuyla paylaştı. İran’da düzenlenen spor müsabakasına katılan Sakaryalı sporcular, İsrail saldırıları nedeniyle büyük bir korku yaşadı. Hendek Güreş İhtisas Kulübü sporcusu Samet Başar, diğer sporcularla birlikte saldırıların yaşandığı geceyi ateş altında geçirdiklerini belirtti.

SPORCULARIN GÜVENLİĞİ İÇİN SEFERBERLİK

Milletvekili İnci, “İran’da düzenlenen uluslararası spor müsabakasına katılan Hendek Güreş İhtisas Kulübü sporcumuz Samet Başar ve sporcularımız, yarışma sonrası yaşanan İsrail saldırısının ardından gece boyunca ateş altında kaldılar. Sporcularımızın güvenliği için tüm imkanlar seferber edilmiş, sabaha kadar süren çabalar sonucu büyükelçiliğimizin tahsis ettiği araçlarla kara yolu üzerinden Van sınır kapımızdan yurda giriş yapmak üzere yola çıkmışlardır. Ülkemizin her bir ferdine sahip çıkan, sporcularımızı asla yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.