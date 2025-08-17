Sakaryaspor 3-2 Iğdır FK Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Serhat YILMAZ/ADAPAZARI (Sakarya), STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Serdar Soydan, Kerem İlitangil

SAKARYASPOR KADROSU

Jakub Szumski, Serkan Yavuz, Dimitrios Kolovetsios, Sadık Çiftpınar, Doğukan Tuzcu, Rijad Kobiljar (Dk.88 Burak Çakır), Burak Altıparmak, Emre Demir, Gael Kakuta (Dk.68 Umechi Akuazaoku), Burak Çoban, Lukasz Zwolinski (Dk.78 Eren Erdoğan)

IĞDIR FK KADROSU

Furkan Köse, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Caner Cavlun, Doğan Erdoğanm (Dk.46 Oğuz Güçtekin), Dorin Rotariu (Dk.73 Moustapha Camara), Eyüp Akcan (Dk.74 Daniel Avramovski), Valentin Eysseric (Dk.63 Ali Kaan Güneren), Morkye Fofana (Dk.62 Valon Ethemi), Gianni Bruno

GOLLER

Gael Kakuta, Emre Demir, Umechi Akuazaoku (Sakaryaspor) – Gianni Bruno, Gianni Bruno (Iğdır FK)

SARI KARTLAR

Emre Demir (Sakaryaspor), Eyüp Akcan, Burak Bekaroğlu, Alim Öztürk (Iğdır FK)

KIRMIZI KARTLAR

Emre Demir (Sakaryaspor), Valon Ethemi, Alim Öztürk (Iğdır FK)

MAÇIN ÖZETİ

1’inci Lig’in ikinci hafta maçında Sakaryaspor, seyircisiz oynanan karşılaşmada Iğdır FK’yı 3-2’lik skorla mağlup etti. Maçın başlama düdüğünden sadece 3 dakika geçtikten sonra konuk takım Iğdır FK, sol kanattan geliştirdiği atakta golü buldu. Eyüp Akcan’ın kale alanına çevirdiği topa Gianni Bruno düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı ve durumu 1-0 yaptı.

8’inci dakikada Sakaryaspor, eşitliği sağladı. Kaleci Furkan Köse ile Burak Bekaroğlu’nun anlaşmazlığı sonrası yükselen topu Gael Kakuta kafa vuruşuyla gole çevirdi ve durumu 1-1 yaptı. 19’uncu dakikada Iğdır FK, Gianni Bruno’nun ikinci golü ile bir kez daha öne geçti. Eyüp Akcan’ın sol kanattan yaptığı ortada Bruno, topa dokunarak kaleye gönderdi ve skoru 2-1’e taşıdı.

39’uncu dakikada Serkan Yavuz’un sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topta Emre Demir, topu ağlara göndererek Sakaryaspor’u eşitliğe taşıdı. İlk yarı 2-2 tamamlandı.

Maçın 72’nci dakikasında Sakaryaspor’un kullandığı köşe vuruşu sonrası meydana gelen karambolde topa son dokunan Umechi Akuazaoku, durumu 3-2 yaparak takımını öne geçirdi.

75’nci dakikada Iğdır FK’da Avramovski’nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ethemi’nin şutunu Sakaryaspor kalecisi Szumski kornere çeldi. Karşılaşma, Sakaryaspor’un 3-2’lik galibiyeti ile sona erdi.