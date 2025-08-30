Sakaryaspor, Boluspor’a 1-4 Yenildi

MAÇIN DETAYLARI

STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Berkay Erdemir, Abdullah Uğur Sarı, Haydar Avcı

Sakaryaspor karşısında Boluspor, 1. Lig’in dördüncü haftasında sahadan 4-1 galip ayrıldı. Maçta her iki ekip için önemli anlar yaşandı ve Boluspor’un etkili atakları öne çıktı.

TAKIMLARIN KADROLARI

Sakaryaspor: Jakub Szumski, Caner Erkin, Dimitrios Kolovetsios, Sadık Çiftpınar, Alaaddin Okumuş (Dk.59 Serkan Yavuz), Rijad Kobiljar (Dk.46 Josip Vukovic), Burak Altıparmak, Emre Demir, Gael Kakuta (Dk.59 Eren Erdoğan), Burak Çoban, Lukasz Zwolinski (Dk.68 Umechi Akuazaoku)

Boluspor: Orkun Özdemir, Loic Kouagba, Işık Kaan Arslan (Dk.61 Onur Öztonga), Devran Şenyurt, Lucas Lima, Dean Lico (Dk.70 Ensar Bilir), Barış Alıcı (Dk.90 Martin Boakye), Mario Balbudia, Doğancan Davas (Dk.90 Mustafa Çaylı), Ibrahim Rasheed, Florent Hasani

GOL VE SARIKARTLAR

Goller: Dk.30 Burak Çoban (Sakaryaspor), Dk.24-28-81 Florent Hasani, Dk.90+2 Martin Boakye (Boluspor)

Sarı Kartlar: Sadık Çiftpınar, Caner Erkin (Sakaryaspor), Dean Lico, Devran Şenyurt, Florent Hasani (Boluspor)

Boluspor, ilk yarıda etkileyici bir performans gösterdi. 13’üncü dakikada Barış Alıcı’nın sert şutu direkten döndü. 24’üncü dakikada Florent Hasani, orta alanın sol köşesinden aldığı pası golle sonuçlandırarak skoru 1-0 yaptı. Ardından, 28’inci dakikada Hasani tekrar sahneye çıkarak, Doğancan ile yaptığı paslaşmanın ardından farkı 2’ye çıkardı.

İKİNCİ YARI

Sakaryaspor, 30’uncu dakikada Burak Çoban’ın golüyle durumu 1-2’ye getirdi ve umutlandı. Ancak ikinci yarıda Boluspor’un hızlı atakları devam etti. 48’nci dakikada Hasani, 3’üncü gol için fırsat buldu ama şutu üstten auta gitti. 81’inci dakikada Doğancan’ın pasıyla sonuçlanan Hasani’nin vuruşu farkı yine 2’ye çıkararak durumu 1-3 yaptı. Son olarak 90+2’nci dakikada Martin Boakye maçın sonucunu belirleyen son golü atarak skoru 1-4 yaptı. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmayınca Boluspor 3 puanı alarak sahadan ayrıldı.