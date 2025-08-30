Sakaryaspor, Boluspor’a 1-4 Yenildi

SAKARYASPOR BOLUSPOR MAÇINA DAMGA VURDU

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında sahasında Boluspor ile karşılaştı ve mücadeleyi 4-1 kaybetti. Maçın 14. dakikasında Barış Alıcı’nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, top direkten geri döndü.

24. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Florent Hasani, meşin yuvarlağı filelere yollayarak Boluspor’u 1-0 öne geçirdi. Bu golden sadece 4 dakika sonra, Hasani’nin Doğan Can Davas ile yaptığı verkaç sonrasında sağ çaprazdan yaptığı vuruş sonuç verdi ve skoru 2-0’a taşıdı. 30. dakikada Sakaryaspor’dan Burak Çoban, Rijad Kobiljar’ın vuruşunun ardından topla buluşarak ağlara yolladı ve durumu 2-1’e getirdi.

AÇIK FAUL VE SAVUNMA HATALARI

44. dakikada Lucas Pedro’nun serbest vuruşunda, Florent Hasani sol çaprazdan kaleyi yokladı ancak kaleci Szumski topu kornere çeldi. 81. dakikada Doğancan’ın pasında, Hasani bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-1 yaptı. Maçın son dakikalarında ise Martin Boakye, 90+2. dakikada kalesi ile karşı karşıya kalıp, meşin yuvarlağı bir kez daha filelere gönderdi ve sonucu 4-1 belirledi.

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Berkay Erdemir, Haydar Avcı, Abdullah Uğur Sarı

Sakaryaspor’un kadrosunda Jakub Szumski, Sadık Çiftpınar, Lukasz Piotr Zwolinski, Geal Romeo Kakuta, Emre Demir, Alaaddin Okumuş, Dimitrios Kolovetsios gibi isimler yer aldı. Boluspor’da ise Orkun Özdemir, Lucas Lima, Devran Şenyurt, Florent Hasani, Mario Balburdia gibi futbolcular mücadele etti.

Goller: Florent Hasani (dk. 24, 28 ve 81), Martin Boakye (dk. 90+2) (Boluspor), Burak Çoban (dk. 30) (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Dean Liço, Devren Şenyurt, Florent Hasani (Boluspor), Caner Erkin, Burak Altıparmak (Sakaryaspor)