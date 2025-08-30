Sakaryaspor-Boluspor Maçı 30 Ağustos

MÜCADELENİN İLGİSİ VE BAŞLANGIÇ TARİHİ

TFF 2. Lig’in önemli karşılaşmalarından biri olan Sakaryaspor ve Boluspor mücadelesi, futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Özellikle “Maç hangi kanalda yayınlanacak, canlı izlemek mümkün mü?” gibi sorular, taraftarlar arasında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Mücadele henüz başlamadığı için güncel bir skor mevcut değil.

Sakaryaspor ile Boluspor arasındaki bu önemli karşılaşma, Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Mücadele, Bein Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports Max 1, Digiturk 82 ve Kablo TV 236 numaralardan ulaşılabilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın seçenekleri ile de takip edilebilecek. Maç, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.