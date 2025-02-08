Sakaryaspor, Çorum FK’yı 2-1 Mağlup Etti

MAÇIN DETAYLARI

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında, kendi sahasında Çorum FK’yı 2-1’lik skorla mağlup ediyor. Karşılaşma, taraftar desteğiyle gerçekleşiyor ve Sakaryaspor, bu önemli maçta galibiyet elde ediyor.

HAKEMLER VE OYUNCULAR

Maçın yönetimi için hakemler Fatih Tokail, Onur Gülter, Mehmet Dura ve Kaan Kara görev alıyor. Sakaryaspor’un kadrosu ise Jakub Szumskı, Serkan Yavuz, Bülent Uzun, Rayane Aabid (Emre Demir dk. 72), Ognjen Ozegovic, Nkoulou Nboubena, Burak Altıparmak, Salih Dursun, Mendy Mamadou (Ömer Hasan Şişmanoğlu dk. 90), Burak Çoban (Emircan Altıntaş dk. 77) ve Etienne Simon’dan oluşuyor.