Sakaryaspor’da Teknik Direktör Ayrıldı

TEKNİK DİREKTÖR İLE YOLLAR AYRILDI

1’inci Lig takımlarından Sakaryaspor, teknik direktör İlker Püren ile yollarını ayırdı. Ligin 35’inci haftasında Iğdır FK’ya karşı oynanan ve 4-0’lık bir yenilgi ile sonuçlanan maçın ardından bu karar alındı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Sakaryaspor Kulübü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Teknik direktörümüz İlker Püren ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar olan emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.

KALAN MAÇLAR VE DURUM

Sakaryaspor’un 1’inci Lig’de sezon bitimi öncesinde oynayacağı Erzurumspor (E), Gençlerbirliği (D) ve Esenler Erokspor (E) olmak üzere üç maçı kaldı. Takım, şu an 45 puanla düşme hattının 5 puan üstünde, 15’inci sırada bulunuyor.