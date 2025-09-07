Haberler

Sakaryaspor’da Yeni Teknik Direktör Sütlü

TEKNİK DİREKTÖR GÖREVİNE SERHAT SÜTLÜ GETİRİLDİ

1’inci Lig temsilcisi Sakaryaspor, teknik direktörlük pozisyonuna Serhat Sütlü’nün atandığını duyurdu. Kulüp yönetimi, Boluspor’a karşı oynanan ve 4-1’lik mağlubiyetle sonuçlanan karşılaşmanın ardından teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırmıştı.

YENİ GÖREVİNE BAŞLADIKTAN SONRA

Milli araya teknik direktörsüz giren Sakaryaspor, bugün akşam saatlerinde gerçekleşen görüşmelerin ardından Serhat Sütlü ile anlaşma sağladı. Sütlü, daha önce Kasımpaşa’da Burak Yılmaz’ın yardımcı antrenörlüğünü üstlenmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü 14 Hesap Tespit Etti

Emniyet Genel Müdürlüğü, provokatif paylaşımlar yapan 14 hesabın yöneticileri hakkında işlem başlattı ve tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis De La Fuente, Türkiye galibiyeti sonrası gurur duyduğunu ifade etti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İspanya, Türkiye’yi...

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Türkiye'yi 6-0 yendikten sonra oyuncularının potansiyelini övdü ve takımın duygu durumunu olumlu değerlendirdi.

