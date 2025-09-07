Sakaryaspor’da Yeni Teknik Direktör Sütlü

TEKNİK DİREKTÖR GÖREVİNE SERHAT SÜTLÜ GETİRİLDİ
1’inci Lig temsilcisi Sakaryaspor, teknik direktörlük pozisyonuna Serhat Sütlü’nün atandığını duyurdu. Kulüp yönetimi, Boluspor’a karşı oynanan ve 4-1’lik mağlubiyetle sonuçlanan karşılaşmanın ardından teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırmıştı.
Milli araya teknik direktörsüz giren Sakaryaspor, bugün akşam saatlerinde gerçekleşen görüşmelerin ardından Serhat Sütlü ile anlaşma sağladı. Sütlü, daha önce Kasımpaşa’da Burak Yılmaz’ın yardımcı antrenörlüğünü üstlenmişti.