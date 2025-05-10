Sakaryaspor, Erokspor’u 2-0 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftasında Sakaryaspor, sahasında Esenler Erokspor ile karşılaştı ve maçı 2-0 kazanarak sezonu galibiyetle tamamladı. Mücadelenin başlama düdüğü ile birlikte her iki takım da rakip kaleye gidebilmek için mücadele etti. 3. dakikada Sakaryaspor’un Aabid Rayane’nin ceza sahası içindeki şutu, kaleci Canberk tarafından kornere gönderildi.

Maçın 13. dakikasında Mendy Mamadou, uzak mesafeden yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Sakaryaspor’un bu avantajı sürdürmesi için Erokspor’un baskı yapmasına karşılık, 24. dakikada Furkan Orak’ın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Szumskı, ceza sahasında yaşanan karambolde son anda topu kornere çeldi.

İkinci yarıda, 67. dakikada Erokspor’un yaptığı bir savunma hatasında Burak Çoban, topu kaparak ceza sahasına girdi. İlk vuruşu kaleci Canberk tarafından engellense de, kaleden dönen topu Burak ağlarla buluşturdu ve durumu 2-0’a getirdi. Maçın hakemliğini Davut Dakul Çelik yürüttü.

TAKIMLAR VE TEKNİK HEYET

Sakaryaspor kadrosunda Jakub Szumskı, Serkan Yavuz gibi isimler yer alırken, yedeklerde İsmail Çipe, Kahraman Demirtaş da bulunuyordu. Takımın teknik direktörlüğü İrfan Buz üstleniyor. Erenler Erokspor ise Canberk Yurdakul, Furkan Orak gibi oyuncularla sahaya çıktı ve teknik direktörlüğünü Osman Özköylü yapıyor.

Maçta goller Mendy Mamadou (dk. 13) ve Burak Çoban (dk. 67) tarafından atıldı. Burak Çoban ve Furkan Orak sarı kart gören oyuncular oldu.