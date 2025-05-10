Sakaryaspor, Esenler Erokspor’u 2-0 Yendi

Sakaryaspor, Esenler Erokspor’u 2-0 ile geçti

MAÇ DETAYLARI

STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Emre Doğu, Harun Güngör

Sakaryaspor: Szumski – Serkan Yavuz, Bülent Uzun, Oğuzhan Çapar, Nkoulou, Aabid (Dk. 77 Kakuta), Emre Demir (Dk. 81 Ömer Şişmanoğlu), Burak Altıparmak, Burak Çoban (Dk. 90 Emircan Altıntaş), Simon, Mamadou.

Esenler Erokspor: Canberk Yurdakul – Metehan Mert, Nzaba, Anıl Yaşar, Mücahit Albayrak (Dk. 75 Eşref Korkmazoğlu), Laine (Dk. 88 Yusuf Yücer), Pinchi (Dk. 46 Ufuk Akyol), Jack (Dk. 74 Berkay Aydoğmuş), Catakovic (Dk. 59 Fernandes), Kayode, Furkan Orak.

GOLLER: Dk. 13 Mamadou, Dk. 67 Burak Çoban (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Burak Çoban (Sakaryaspor), Furkan Orak (Esenler Erokspor)

MÜCADELENİN ÖZETİ

1. Lig’in 38’inci haftasında Sakaryaspor, sahasında Esenler Erokspor ile karşılaştı ve bu maçı 2-0’lık skorla kazandı. Maçın başında 8’inci dakikada Esenler Erokspor, Kayode ile ceza sahasında kaleci Szumski ile karşı karşıya geldi. Ancak Szumski, Kayode’nin şutunu kornere çeldi. 9’uncu dakikada Catakovic’in yaptığı orta sahadan kaleye gönderdiği topu Szumski, güçlükle kornerle uzaklaştırdı.

Maçtaki ilk gol, 13’üncü dakikada geldi. Esenler Erokspor’un ceza sahası önünde topu kapan Mamadou, ceza sahası dışından çektiği şutla topu ağlarla buluşturdu ve durumu 1-0 yaptı. 25’inci dakikada ise Esenler Erokspor atağında yaşanan karambolde Kayode, kaleci Szumski ile karşı karşıya kaldı. Szumski, ilk pozisyonda gole izin vermezken, ikinci şutunda da topu son anda dışarı gönderdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

67’nci dakikada, Esenler Erokspor’lu futbolcuların hata yapması sonucunda topu kapan Burak Çoban ilk şutunda kaleciye takıldı. Ancak dönen topu yine Burak Çoban ağlara göndererek durumu 2-0 yaptı. 71’inci dakikada Sakaryaspor’da Simon, Aabid’i ceza sahasında buluşturdu. Aabid, topu Burak Çoban’a aktardı ama Burak Çoban’ın şutu az farkla dışarı gitti. Maçta kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı.

Sakaryaspor, bu sonuçla 51 puanla ligi tamamladı ve ligde kalmayı başardı. Esenler Erokspor ise 52 puanla 12’nci sırada yer aldı.