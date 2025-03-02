Sakaryaspor, Fatih Karagümrük’e 3-1 Yenildi

HAFTANIN MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Sakaryaspor, kendi sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı ve maçı 3-1 kaybetti.

SALONDA GÖREV YAPAN HAKEMLER

Maçın hakemleri Yiğit Arslan, Murat Şener ve Ali Can Alp olarak görev yaptı.

TAKIM KADROLARI

Sakaryaspor’un kadrosu şu oyunculardan oluştu: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş (Oğuzhan Çapar dk. 78), Bülent Uzun, Rayane (Atanas dk. 71), Kakuta (Simon dk. 61), Nkoulou, Burak Altıparmak, Mendy, Ömer Hasan Şişmanoğlu (Emre Demir dk. 71), Burak Çoban. Yedekler arasında İsmail Çipe, Emircan Altıntaş, Engin Can Aksoy, Muhammed Himmet Ertürk, Batuhan Çakır bulunuyor. Tekni̇k direktörlük görevini ise İlker Püren üstleniyor.

Fatih Karagümrük ise, Furkan Bekleviç, Papy, Yiğit Efe Demir, Pedro Gomes (Ahmet Sivri dk. 90+4), da Silva, Daniel (Barış Jakob Kalaycı dk. 90+4), Doh, Göktan Gürbüz (Muhammed Mert dk. 83), Emir Tintiş, Atakan Rıdvan Çankaya ve Sergio (Dovedan dk. 83) kadrosuyla sahaya çıktı. Yedek oyuncular arasında Emre Bilgin, Alper Emre Demirol, Berkay Tolga Dabanlı, Salih Dursun, Andre, Anıl Yiğit Çınar ve Barış Jakob Kalaycı yer aldı. Teknik direktörleri Orhan Ak.

MAÇTAKİ GOLLER

Karşılaşmanın gollerini Sakaryaspor’dan Mendy (dk. 24), Fatih Karagümrük’ten da Silva (dk. 60 ve 90+5), Atakan Rıdvan Çankaya (dk. 71) attı.

SARILAR VE DİSİPLİN DURUMU

Maçta gösterilen sarı kartlar ise; Atakan Çankaya, Sergio, Furkan Bekleviç (Fatih Karagümrük), Bülent Uzun, Kahraman Demirtaş, Oğuzhan Çapar (Sakaryaspor) olarak kaydedildi.