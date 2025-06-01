Sakaryaspor Genel Kurulu 8 Haziran’da

OLAĞANÜSTÜ KONGRE ERTELEME NEDENİ
Sakaryaspor’da son günlerde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul, yeterli katılımcının olmaması sebebiyle 8 Haziran tarihine ertelendi. Mevcut başkan Cumhur Genç ve yönetimi, olağanüstü kongre kararını almıştı.
KONGRE DETAYLARI
Atatürk Stadyumu’ndaki toplantı salonunda bugün yapılan kongreye belirli sayıda kurul üyesi katıldı. Ancak, yeterli çoğunluğun sağlanamaması, olağanüstü genel kurulun ertelenmesine sebep oldu. Yapılacak olan yeni kongre, 8 Haziran Pazar günü saat 12.00’de gerçekleştirilecek.
YENİ YÖNETİM OYLAMASI
Atatürk Stadyumu’nda düzenlenmesi planlanan bu kongrede, katılımcı sayısının yeterli olmasını beklemeksizin, Sakaryaspor’un yeni başkanı ve yönetim kurulu oylamaya sunulacak.