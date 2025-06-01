Haberler

Sakaryaspor Genel Kurulu 8 Haziran’da

OLAĞANÜSTÜ KONGRE ERTELEME NEDENİ

Sakaryaspor’da son günlerde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul, yeterli katılımcının olmaması sebebiyle 8 Haziran tarihine ertelendi. Mevcut başkan Cumhur Genç ve yönetimi, olağanüstü kongre kararını almıştı.

KONGRE DETAYLARI

Atatürk Stadyumu’ndaki toplantı salonunda bugün yapılan kongreye belirli sayıda kurul üyesi katıldı. Ancak, yeterli çoğunluğun sağlanamaması, olağanüstü genel kurulun ertelenmesine sebep oldu. Yapılacak olan yeni kongre, 8 Haziran Pazar günü saat 12.00’de gerçekleştirilecek.

YENİ YÖNETİM OYLAMASI

Atatürk Stadyumu’nda düzenlenmesi planlanan bu kongrede, katılımcı sayısının yeterli olmasını beklemeksizin, Sakaryaspor’un yeni başkanı ve yönetim kurulu oylamaya sunulacak.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜ Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

İpsala Meslek Yüksekokulu mezunları için düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Kaymakam ve rektör, mezunları başarıları için kutlayarak iyi dileklerde bulundu.
Haberler

Bursa İnegöl’de Seçim Yapılıyor

İnegöl'de boşalan muhtarlık ve ihtiyar heyetleri için üç mahallede seçim yapıldı. Hamidiye Mahallesi'nde altı aday bulunurken, Tokuş Mahallesi'nde sadece bir aday mevcut.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.