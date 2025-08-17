Sakaryaspor – Iğdır FK Maçı Hakkında Bilgiler

Sakaryaspor – Iğdır FK mücadelesine dair bilgiler, ne zaman oynanacağı ve canlı yayın kanalları taraftarların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Futbolseverler için heyecanla beklenen bu karşılaşma, TRT Spor ve beIN Sports kanallarında canlı olarak izlenebilecek. Peki, Sakaryaspor – Iğdır FK maçı ne zaman ve hangi kanalda olacak? Detaylar burada…

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Sakaryaspor ile Iğdır FK maçı, 17 Ağustos 2025 Pazar günü saat 19:15’te başlayacak. Mücadele, Sakaryaspor’un ev sahipliğinde Sakarya Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek.

TAKIM KADROLARI

Mücadelede Sakaryaspor’un kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Szumski, Serkan Yavuz, Kolovetsios, Sadık Çiftpınar, Koiljar, Burak Altıparkmak, Emre Demir, Kakuta, Burak Çoban, Zwolinski. Öte yandan Iğdır FK kadrosunda ise Furkan Köse, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Caner Cavlun, Eyüp Akcan, Doğan Erdoğan, Rotariu, Eysseric, Fofana, Bruno yer alıyor.

CANLI YAYIN KANALLARI

Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından şifresiz bir şekilde ve canlı olarak yayınlanacak. Bunun yanı sıra, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarına sahip beIN Sports Max 2 üzerinden de izlenebilecek. Ayrıca dijital platform olan beIN Connect (TOD) aboneleri de maçı canlı olarak takip edebilecek.