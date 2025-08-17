Sakaryaspor-Iğdır FK Maçında Açıklamalar Yapıldı

İKİ TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMALAR

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında oynanan Sakaryaspor ile Iğdır FK maçı sonrasında her iki takımın teknik direktörleri düşüncelerini paylaştı. Sakaryaspor’un sahasında Iğdır FK’yı 3-2 mağlup etmesiyle sonuçlanan maçı değerlendiren Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, oyunun başından sonuna kadar farklı senaryolar sergilediklerini ifade etti. Çavuş, “Maçın başlangıcı ile bitişi arasında çok farkın olduğu, sahanın içerisinde şu ana kadar aslında yapmadığımız senaryoları sergiledik bugün” dedi.

GOLLERİN ÖNEMİ VE ZİHİNSEL ETKİLER

Maçta buldukları gollerin takıma olan katkısına da değinen Çağdaş Çavuş, “Golü de bulduk. Gol ile birlikte ritmimiz devam etti ve ikinci golü bulduk. Deplasmanda oynuyorsunuz ve iki gol bulduktan sonra düşüş yaşayınca sonucu etkileyebiliyor” diye konuştu. Devre içerisinde yaşanan zorluklar ve zihinsel yıpranma hakkında bilgi veren teknik direktör, “İster istemez de gol yediğiniz zaman zihinsel olarak çok fazla yıprandık ve bu yıpranma sahanın içerisinde bizi çok fazla negatif etkiledi” açıklamasında bulundu. Açıklamalarının sonunda, bu tür mağlubiyetlerin uzun lig maratonunda yaşanabileceğinin altını çizdi.

TARAFTARIN ETKİSİ VE KAZANMA ARZUSU

Maç sonrasında açıklamalar yapan Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 17 Ağustos 1999 depremini anarak sözlerine başladı. Buz, taraftarın takım üzerindeki etkisinden bahsederek “Böyle bir taraftar grubuna sahipseniz, taraftarsız oynamak bizim açımızdan gerçekten zor. Özellikle pozitif momentumu yakaladığınız zaman sizin için çok büyük bir güçtür” ifadelerini kullandı. Iğdır FK’nın iyi bir takım olduğunu belirten Buz, “Sonuçta Iğdır bu ligde iyi takım. Müsabakaya bakıldığında, çok iyi girmedik, basit goller yedik” ifadesini kullandı.

İrfan Buz, özellikle takım olmanın önemine vurgu yaparak, “Futbolcularımızın inancı çok önemliydi. Önemli olan bir takım olabilmek, biz olabilmek” şeklinde konuştu. Böyle bir sonuçla 4 puan elde etmenin önemine dikkat çeken Buz, “Bunu yine analiz edeceğiz, eksiklerimiz var, bunu biliyoruz ama genel anlamda futbolcularımı tebrik ediyorum, çok iyi mücadele verdiler” dedi.