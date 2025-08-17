Sakaryaspor, Iğdır FK’yi 3-2 yendi

MAÇIN DETAYLARI

Serhat YILMAZ/ADAPAZARI (Sakarya), STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Serdar Soydan, Kerem İlitangil.

TAKIM KADROLARI

Sakaryaspor: Jakub Szumski, Serkan Yavuz, Dimitrios Kolovetsios, Sadık Çiftpınar, Doğukan Tuzcu, Rijad Kobiljar (Dk.88 Burak Çakır), Burak Altıparmak, Emre Demir, Gael Kakuta (Dk.68 Umechi Akuazaoku), Burak Çoban, Lukasz Zwolinski (Dk.78 Eren Erdoğan).

Iğdır FK: Furkan Köse, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Caner Cavlun, Doğan Erdoğanm (Dk.46 Oğuz Güçtekin), Dorin Rotariu (Dk.73 Moustapha Camara), Eyüp Akcan (Dk.74 Daniel Avramovski), Valentin Eysseric (Dk.63 Ali Kaan Güneren), Morkye Fofana (Dk.62 Valon Ethemi), Gianni Bruno.

GOLLER VE CEZALILARIN DETAYLARI

Goller: Gael Kakuta, Emre Demir, Umechi Akuazaoku (Sakaryaspor) – Gianni Bruno (Iğdır FK) x 2.

Sarı Kartlar: Emre Demir (Sakaryaspor), Eyüp Akcan, Burak Bekaroğlu, Alim Öztürk (Iğdır FK)

Kırmızı Kartlar: Emre Demir (Sakaryaspor), Valon Ethemi, Alim Öztürk (Iğdır FK).

MAÇIN ÖZETİ

1’inci Lig’in ikinci hafta maçında Sakaryaspor, seyircisiz oynadığı karşılaşmada Iğdır FK’yı 3-2 mağlup etti. Maçın başlama düdüğüyle birlikte, 3’üncü dakikada Iğdır FK sol kanattan geliştirdiği atakta, Eyüp Akcan’ın kale alanına çevirdiği topla Gianni Bruno düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve durumu 1-0 yaptı.

8’inci dakikada Sakaryaspor eşitliği sağladı. Kaleci Furkan Köse ile Burak Bekaroğlu’nun anlaşmazlığı sonucunda yükselen topa Gael Kakuta kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve maç 1-1 eşitliğe geldi.

19’uncu dakikada Iğdır FK, Gianni Bruno’nun ikinci golüyle tekrar öne geçti. Eyüp Akcan’ın sol kanattan ortaladığı topa Bruno dokunarak kaleye gönderdi; durum 2-1 oldu.

39’uncu dakikada Serkan Yavuz’un sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Emre Demir ağlara gönderdi ve Sakaryaspor ilk yarıda eşitliği sağladı. Bu skorla ilk yarı tamamlandı.

İkinci yarıda, 72’nci dakikada Sakaryaspor’un kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde topa son dokunan Umechi Akuazaoku, topu ağlarla buluşturdu ve durum 3-2 oldu.

75’inci dakikada Iğdır FK’da Avramovski’nin pasıyla ceza sahası içinde buluşan Ethemi’nin şutunu Sakaryaspor kalecisi Szumski topu kornere çeldi.

Karşılaşma Sakaryaspor’un 3-2’lik galibiyeti ile sona erdi.