Sakaryaspor, Iğdır’ı 3-2 Yendi

MAÇ ÖZETİ

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Sakaryaspor, Iğdır FK ile karşılaştı ve sahasında 3-2 galip geldi. Maçın başlama düdüğüyle birlikte 3. dakikada Iğdır, sol kanattan geliştirdiği atakla öne geçti. Eyüp Akcan’ın yerden pasında Salvatore Bruno, topu ağlarla buluşturdu ve durumu 0-1 yaptı. Ardından 8. dakikada Sakaryaspor, Burak Altıparmak’ın ceza sahasına yaptığı orta ile Gael Kakuta’nın kafa vuruşuyla eşitliği sağladı. Bu golle skor 1-1 oldu.

IĞDIR FK’NIN GOLLERİ VE VAR POZİSYONU

19. dakikada Iğdır FK, sağ kanattan Rotariu’nun pasıyla tekrar öne geçti. Eyüp Akcan, kale sahasına inen pasta Salvatore Bruno’yu topla buluşturdu ve Bruno, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Skor 1-2’ye geldi. 39. dakikada Sakaryaspor’dan Emre Demir, sağ kanattan gelen Serkan’ın pasıyla gol atarak durumu 2-2 yaptı. Ancak pozisyon VAR tarafından incelemeye alındı ve ofsayt olmadığı gösterildi.

SAAKARYASPOR’UN GALİBİYET GOLÜ

Maçın 72. dakikasında Sakaryaspor köşe vuruşu kullandı. Ceza sahasında oluşan karambolde Daniel Akuazaoku, topu filelere gönderdi ve durumu 3-2 yaparak takımına galibiyeti getirdi. Son dakikalarda, 82. dakikada Iğdır FK’dan Ethemi, Emre Demir’e yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Ayrıca, 86. dakikada Emre Demir, ikinci sarı kartla sahadan ihraç edildi. 90+2. dakikada ise Alim Öztürk, yine ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

TEKNİK DİREKTÖRLER VE TAKIM KADROLARI

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Serdar Soydan, Kerem İlitangil, Yakup Özhan

Sakaryaspor: Jakub Szumski, Sadık Çiftpınar, Lukasz Piotr Zwolinski, Geal Romeo Kakuta (Daniel Akuazaoku dk. 68), Mambenga, Emre Demir, Serkan Yavuz, Dimitrios Kolovetsios (Eren Erdoğan dk. 78), Burak Altıparmak, Burak Çoban, Doğukan Tuzcu, Rijad Kobiljar (Batuhan Çakır dk. 88)

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Oğuzhan Açıl, Alaaddin Okumuş, Salih Dursun, Alparslan Demir, Abdurrahman Bayram, Burak Yıldız

Teknik Direktör: İrfan Buz

Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk, Moryke Fofana (Valon Ethemi dk. 62), Gianni Salvatore Bruno, Valentin Eysseric (Ali Kaan Güneren dk. 63), Dorin Rotariu (Moustapha Camara dk. 73), Doğan Erdoğan (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 46), Caner Cavlun, Eyüp Akcan (Daniel Avramovski dk. 74), Gökcan Kaya, Burak Bekaroğlu

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Ahmet Emin Engin, Antoine Conte, Özder Özcan, Serkan Asan

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Goller: Gael Kakuta (dk. 8), Emre Demir (dk. 39), Daniel Akuazaoku (dk. 72) (Sakaryaspor), Gianni Salvatore Bruno (dk. 3 ve 19) (Iğdır FK)

Kırmızı kartlar: Emre Demir (dk. 86) (Sakaryaspor), Valon Ethemi (dk. 82), Alim Öztürk (dk. 90+2) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Eyüp Akcan, Burak Bekaroğlu, Caner Cavlun (Iğdır FK)