Sakaryaspor, İlker Püren İle Ayrıldı

TEKNİK DİREKTÖR İLE YOL AYRIMI

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’de yer alan ekibinin teknik direktörü İlker Püren ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, “Teknik direktörümüz İlker Püren ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar olan emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

GELECEK PLANLAMALARI

Bu süreçte Sakaryaspor’un gelecekteki teknik direktör arayışları ve takımın yenilikleri merak ediliyor. Takım, yeni bir teknik adam ile hedeflerine ulaşmayı planlıyor.