Sakaryaspor, İlker Püren’le Ayrıldı

TEKNİK DİREKTÖR İLE YOL AYRILIĞI

1’inci Lig’de mücadele eden Sakaryaspor, teknik direktör İlker Püren ile yollarını ayırdı. Takım, ligin 35’inci haftasında Iğdır FK karşısında yaşanan 4-0’lık mağlubiyetin ardından bu kararı aldı. Yapılan resmi açıklamada, “Teknik direktörümüz İlker Püren ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar olan emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı.

SON DÖNEM MAÇLARI

Sakaryaspor’un 1’inci Lig’de sezon bitimi öncesindeki programında, Erzurumspor (E), Gençlerbirliği (D) ve Esenler Erokspor (E) maçları bulunuyor. Yeşil-siyahlı ekip, şu anda 45 puanla düşme hattının 5 puan üstünde 15’inci sırada yer alıyor. Bu durum, takımın sezon sonundaki durumu açısından kritik bir öneme sahip.