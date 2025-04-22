Sakaryaspor, İlker Püren’le yolları ayırdı

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor’da teknik direktör İlker Püren dönemi kapandı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz İlker Püren ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.” ifadelerine yer verildi.

ŞAHSEN TEŞEKKÜR VE İYİ DİLEKLER

Açıklamanın devamında, “Kendisine bugüne kadar olan emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” denildi. Bu değişim, takım için yeni bir dönem başlatma amacı taşıyor.