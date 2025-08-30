Sakaryaspor, İrfan Buz ile ayrıldı

Sakaryaspor’da Teknik Direktör Değişikliği

TFF 1’inci Lig takımlarından Sakaryaspor, teknik direktör İrfan Buz ile sözleşmesini sonlandırdı. Son olarak sahasında Boluspor’a 4-1 yenilen Sakaryaspor’da yönetim bu sonucun ardından harekete geçti. Başkan Muhammet Kıratlı ve yönetim kurulu, Rüstemler Tesisleri’nde Boluspor maçının akabinde İrfan Buz ile bir araya gelerek bir durum analizi gerçekleştirdi.

İrfan Buz ile Yollar Ayrıldı

Görüşmeden sonra tarafların karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığı bildirildi. Sakaryaspor tarafından yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon göstermiş olduğu başarılı performans nedeniyle yeni sezonda da görevine devam etmesi yönünde karar aldığımız teknik direktörümüz İrfan Buz ile yapılan son değerlendirmeler neticesinde yollarımızı ayırma kararı alınmıştır. Sayın İrfan Buz’a Sakaryaspor camiasına vermiş olduğu hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz.” denildi.

Gelecek Hedefleri ve Yapılanma

Açıklamada ayrıca, Sakaryaspor’un hedefleri doğrultusunda “güçlü bir yapılanma içerisinde yoluna devam edeceği” ve “camiasının desteğiyle başarıya ulaşacağı” ifade edildi. Bu ayrılığın ardından takımın yeni dönem hedeflerine odaklanması planlanıyor.