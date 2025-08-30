Sakaryaspor, İrfan Buz ile ayrıldı

SAKARYASPOR YÖNETİMİ İRFAN BUZ İLE YOLLARINI AYIRDI

Sakaryaspor, Teknik Direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdığını duyurdu. Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Sakaryaspor, Boluspor’a 4-1 yenilmesinin ardından yönetim kurulu bazı kararlar alma gereksinimi duydu. Bu kararlar doğrultusunda yeşil-siyahlı yönetim, İrfan Buz ile ayrılma kararı aldı.

İRFAN BUZ’A TEŞEKKÜR

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon göstermiş olduğu başarılı performans nedeniyle yeni sezonda da görevine devam etmesi yönünde karar aldığımız Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile, yapılan son değerlendirmeler neticesinde yollarımızı ayırma kararı alınmıştır. İrfan Buz’a Sakaryaspor camiasına vermiş olduğu hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz. Sakaryaspor, hedefleri doğrultusunda güçlü bir yapılanma içerisinde yoluna devam edecek ve camiasının desteğiyle başarıya ulaşacaktır” denildi.

BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAMALAR

Aynı zamanda, Boluspor karşılaşmasının ardından yapılan basın toplantısında İrfan Buz, istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, “Taraftarların tepki göstermesi normal, onların hakkı, galibiyet görmek istiyorlar. Kızgınlık ya da hayal kırıklığı yaşamaları oldukça doğal. Ancak şunu söylüyorum; bu tür sıkıntılar futbolun içinde var. Ben Sakaryaspor’da iki farklı takımla mücadele ettim. Ligde kaldığımız kadrodan şu anda sadece 5 futbolcumuz var. Zaman zaman sıkıntılar oluyor. Buna da çözüm bulacağız” şeklinde yanıt verdi.