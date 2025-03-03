Sakaryaspor, İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 28. haftasında İstanbulspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarına antrenman ile başladı. Rüstemler Tesisleri’nde Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması ve taktik çalışma gerçekleştiren yeşil-siyahlılar, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

ANTRENMANDA YER ALMAYAN OYUNCULAR

Yeşil-siyahlı ekipte Kahraman Demirtaş, Ognjen Ozegović, Ömer Şişmanoğlu ve Bülent Uzun antrenmanda yer almadı. Sakaryaspor’un, İstanbulspor ile oynayacağı maç 6 Mart Perşembe günü saat 16.00’da Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda gerçekleşecek.