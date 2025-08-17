Sakaryaspor İyi Mücadele Etti

İRFAN BUZ’UN DEĞERLENDİRMESİ

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında evinde Alagöz Holding Iğdır FK’yi 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde eden Sakaryaspor’un teknik direktörü İrfan Buz, rakibin güçlü olduğunu ve geri dönüş sağlamanın kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Buz, karşılaşmanın sonrasında düzenlenen basın toplantısında, 17 Ağustos 1999 tarihindeki depremin hatırasını andı ve yaşanan acıların kolay unutulamayacağını ifade etti. Ayrıca, Sakaryaspor taraftarının takıma olan destekleyici etkisini vurgulayan Buz, “Ciddi rakibe karşı oynuyorsunuz. Iğdır bu ligde iyi bir takım. Müsabakaya iyi başlayamadık, savunmada basit goller yedik” dedi.

TARAFTARDAN ALDIĞI GÜÇ

Buz, takımın inancı ve birlikteliğinin futbolun sonucu üzerinde önemli bir etkisi olduğunu aktararak, “Galibiyet ve mağlubiyet futbolun bir parçası. Biz mücadele etmek ve formanın hakkını vermek istiyoruz” diye ekledi. Taraftarların, ekipten mücadele beklediğine dikkat çeken Buz, 4 puan topladıklarını vurguladı. Takımı tebrik eden İrfan Buz, “Futbolcularım iyi mücadele etti. Geri dönme en önemli hedefimizdi. İlk yarıda baskı sırasında arada mesafe bıraktık. İkinci yarıda 2-2’yi yakaladıktan sonra daha iyi bir görüntü ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

ÇAĞDAŞ ÇAVUŞ’UN AÇIKLAMALARI

Alagöz Holding Iğdır FK teknik direktörü Çağdaş Çavuş ise, maçın başlangıcı ve bitişi arasında önemli farklılıklar olduğunu belirtti. Takımının maç başlarken sahada uygulamaya çalıştıkları stratejileri gerçekleştirebildiğini söyleyen Çavuş, “İlk golü bulduktan sonra ritmimiz de devam etti ve ikinci golü bulduk. Deplasmanda 2 gol atmak, rakipten uzaklaşmak ve oyunun seyrini değiştirmek için kritik bir durum” dedi.

Çavuş, mücadelenin içinde yaşadıkları olumsuzlukları analiz edeceklerini ve bunları gelecekte aşmaya çalışacaklarını ifade ederken, “Tekrar gol yediğimizde zihinsel olarak zayıfladık. Bu durumu aşamadığımız araç, maçın gidişatını olumsuz etkiledi. Sonuç olarak bu tür sorunlar mağlubiyete yol açabiliyor” diye konuştu.