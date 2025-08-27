Haberler

Sakaryaspor, Josip Vukovic ile anlaştı

TRANSFER GERÇEKLEŞTİ

Sakaryaspor, Hırvat orta saha oyuncusu Josip Vukovic ile resmi sözleşme imzaladı. 1’inci Lig takımı Sakaryaspor, 33 yaşındaki futbolcu için kulüp binasında bir imza töreni düzenledi. Vukovic, Sakaryaspor yönetimi ile başarılı bir şekilde anlaşarak kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Kocaelispor forması giyen Vukovic, toplamda 38 resmi maçta görev yaptı. 33 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 2 gol atarak 3 asistlik bir performans sergiledi. Bu istatistiklerle Vukovic, takımının orta sahasında önemli bir katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.

ÖNEMLİ

