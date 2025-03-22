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Sakaryaspor, Kocaelispor Derbisine Hazırlanıyor

MARMARA DERBİSİNE HAZIRLIK

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında karşılaşacağı Kocaelispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig’deki bu derbi mücadelesi, iki takımın toplamda 41. kez karşı karşıya geleceği bir maç olacak. Sakaryaspor, Kocaelispor ile 31 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de deplasmanda karşılaşacak.

Antrenman Detayları

Yeşil-siyahlı ekip, bu önemli maç için hazırlıklarına Rüstemler Tesisleri’nde Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde yapılan antrenmanla devam etti. Antrenman, ısınma hareketleri ile başlayarak, ardından dar alanda pas çalışması ile devam etti. Takım, idmanı çift kale maç ile sonlandırdı. Öte yandan, yeşil-siyahlı ekipte Ognjen Ozegoviç antrenmanda yer almadı.

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