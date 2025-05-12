Sakaryaspor, Ligde Kalmayı Başardı

Sakaryaspor’un Bu Sezondaki Mücadelesi

Trendyol 1. Lig’de geçen sezon play-off finalinde Bodrum FK’ye kaybederek Süper Lig’e yükselemeyen Sakaryaspor, bu sezonun son maçını kazanarak 2. Lig’e düşmekten kurtulmuş oldu. Geçen sezon play-off finalisti olarak Süper Lig’in kapısından dönen Sakaryaspor, takımının büyük bir kısmını değiştirerek Trendyol 1. Lig savaşına başladı. İdari ve ekonomik zorluklarla başa çıkan Sakarya ekibinde, ligin başında yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda Cumhur Genç başkan olarak seçildi.

İlk Yarının Performansı

Sezonun ilk yarısında arzu edilen sonuçları alamayan yeşil-siyahlı ekip, devreyi 23 puanla düşme hattında yer alan 18. sırada tamamladı. Ligin son 12 haftasında istikrarsız bir performans gösteren Sakaryaspor, düşme hattına inmeyi başaramadı fakat sıralamada üst sıralara da tırmanmakta zorlandı. Son maçında Erzurumspor FK’yi evinde 1-0’lık skorla yenip puanını 48’e çıkaran ve 14. sıraya yükselen Sakaryaspor, son iki haftaya girmeden henüz ligde kalmayı garantileyememişti.

Son Maçta Elde Edilen Galibiyet

Ligin 37. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ne 1-0 kaybederek 15. sıraya düşen ve son maça kadar şansını sürdüren yeşil-siyahlı takım, kritik karşılaşmada Esenler Erokspor’u 2-0 yenerek kendini ligde tutmayı başardı. 10 yıl aradan sonra yükseldiği ligde 2. sezonu sona eren Sakaryaspor, play-off finalinde Sipay Bodrum FK’ye 3-1 yenilmişti. Ancak bu sezon, son maçta elde ettiği zaferle ligde kalma mücadelesini başarıyla tamamladı.

Özet Performans Verileri

Sakaryaspor, sezonu 51 puanla 13. sırada tamamladı ve 13 galibiyet, 13 mağlubiyet ile 12 beraberlik aldı. Rakip filelere 48 gol atan takım, kalesinde ise 54 gol gördü ve -6 averajla sezonu kapattı. Evinde 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak toplamda 35 puan toplayan Sakarya temsilcisinin, son 5 iç saha maçını kazanması ligde kalmasında büyük önem taşıdı. Deplasmanda ise sadece 3 galibiyet alıp, 9 mağlubiyet ve 7 beraberlik yaşayarak 16 puan toplayabildi.

Teknik Direktör Değişiklikleri

Sezona Suat Kaya yönetiminde başlayan Sakaryaspor, 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ligin 8. haftasında Mesut Bakkal ile yola devam eden ekip, burada 14 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bakkal’ın ardından Mustafa Dalcı ile 1 maç oynaması sonucu 1 puanla sahadan ayrıldı. Dalcı ile yollar ayrıldıktan sonra, 23. haftada takımı emanet edilen İlker Püren yönetiminde 13 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde edildi. Son 3 haftada ise İrfan Buz yönetiminde 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşandı.

Sakaryaspor’un 2001-02 sezonundan sonraki 1. Lig performansı ise dikkat çekiyor.