Sakaryaspor Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sipay Bodrum FK maçı için hazırlık yapıyor. Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki çalışmalar Rüstemler Tesisleri’nde sürüyor. Futbolcular, ısınma egzersizlerinin ardından taktik antrenmana geçti.

MAÇ TARİHİ VE YERİ

Sipay Bodrum FK ile Sakaryaspor arasında oynanacak olan maç, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da Bodrum İlçe Stadyumu’nda gerçekleşecek. Sakaryaspor, ligdeki bu maça, ilk haftada Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra, ikinci haftada evinde Alagöz Holding Iğdır FK’yı 3-2 yenerek geliyor. Takım şu anda ligin 6. sırasındaki yerini koruyor.

ÖNEMLİ

Fırat Gül, İki Kampın Verimliliğini Vurguladı

Elazığspor'un teknik direktörü Fırat Gül, kamp sürecinin verimli geçtiğini belirtti. Takım kadrosunun büyük ölçüde korunduğunu ve yeni transferlerin uyum sağladığını vurguladı. Şampiyonluk hedefleniyor.
Galatasaray, NEOM FC’ye İhtar Gönderdi

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz hakkında NEOM FC'ye resmi uyarıda bulundu ve sözleşmeli oyuncularla izinsiz görüşmeler yapıldığını belirtti.

