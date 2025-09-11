Sakaryaspor, Saha Hazırlıklarına Devam Ediyor

ANTRIMANA DEVAM EDİYORLAR

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in beşinci haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Rüstemler Tesisleri’nde Teknik Direktör Serhat Sütlü önderliğinde yapılan idman, başlangıçta düz koşuyla gerçekleştirildi.

ANTRENMANDAKİ ÇALIŞMALAR

Isınma hareketlerinin ardından dinamik ısınma yapıldı ve dar alanda pas çalışmalarıyla antrenman sonlandı. Yeşil-siyahlılar, 15 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda galibiyet için sahaya çıkmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.