Sakaryaspor, Serhat Sütlü ile Anlaştı

Teknik Direktör İrfan Buz ile sözleşmesini sonlandıran Sakaryaspor, yeni bir teknik direktör ile yoluna devam etme kararı aldı. Yeşil-siyahlı ekip, Buz’dan sonra görev alacak isim olarak Serhat Sütlü ile anlaşma sağladı. Kulüp, bu durumu duyurarak, “Teknik Direktör İrfan Buz ile yollarını ayıran Sakaryaspor, Serhat Sütlü ile anlaşma sağladı” ifadesini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜKTA YENİ DÖNEM

Sakaryaspor’un bu değişikliği, takımın performansını arttırmak amacıyla yaptığı düşünülüyor. Serhat Sütlü, yeni görevine başlayarak kulübün hedeflerine ulaşmasında katkıda bulunmayı amaçlıyor. Dizayn edilen stratejiler ve taktiksel yaklaşımlar ile takım, daha iyi bir konuma gelmek için çaba gösteriyor.