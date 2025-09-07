Haberler

Sakaryaspor, Serhat Sütlü ile Anlaştı

YOLSUZLAR KESİLDİ

Teknik Direktör İrfan Buz ile sözleşmesini sonlandıran Sakaryaspor, yeni bir teknik direktör ile yoluna devam etme kararı aldı. Yeşil-siyahlı ekip, Buz’dan sonra görev alacak isim olarak Serhat Sütlü ile anlaşma sağladı. Kulüp, bu durumu duyurarak, “Teknik Direktör İrfan Buz ile yollarını ayıran Sakaryaspor, Serhat Sütlü ile anlaşma sağladı” ifadesini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜKTA YENİ DÖNEM

Sakaryaspor’un bu değişikliği, takımın performansını arttırmak amacıyla yaptığı düşünülüyor. Serhat Sütlü, yeni görevine başlayarak kulübün hedeflerine ulaşmasında katkıda bulunmayı amaçlıyor. Dizayn edilen stratejiler ve taktiksel yaklaşımlar ile takım, daha iyi bir konuma gelmek için çaba gösteriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kumar Operasyonu

Kocaeli'de bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynamaktan üç kişiye 27 bin 741 TL ceza kesildi, 21 bin 600 TL'ye de el konuldu.
Haberler

Erciyes 38 FK Sezona Galibiyetle Başladı

Erciyes 38 FK, 3. Lig 2. Gruptaki sezon açılışında Türk Metal 1963 Spor'u 2-1 yenerek galibiyetle başladı. Goller Ethem Balcı ve Mehmet Tosun'dan geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.